Американские граждане считают, что Байдена не уважают на мировой арене

Большинство американцев считают, что Байдена не уважают в мире

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Gallup Organisation провели опрос среди населения США. Таким образом удалось выяснить, что наибольшее количество американцев уверены в том, что на мировой арене не уважают президента их страны.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Всего 37% от опрошенных думают, что к Джо Байдену относятся с должным уважением в мире. А вот 58% считают, что президенту США главы других стран не оказывают должного уважения.

Также, исходя из опроса, стало известно, что лишь 33% населения США устраивает положение Америки на мировой арене.

Опрос этого года разительно отличается от предыдущего, который проводили в 2021 году. Тогда 58% американцев выказали свою уверенность в том, что к Байдену лидеры других государств относятся с уважением. А вот довольных положением их страны в мире было 37% населения.

Напомним, что в начале марта Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что из-за него во всем мире насмехаются над США.