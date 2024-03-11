Игорь Гвритишвили охарактеризовал политику Грузии по отношению к нашей стране: будут продолжены женевские консультации

Политолог Гвритишвили считает, что отношения Грузии и России вряд ли ухудшатся

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Политолог и журналист Игорь Гвритишвили пояснил Pravda. Ru, почему от назначения нового советника грузинского правительства не стоит ожидать многого.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Новым специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией назначен Георгий Каджая, который сменил на этом посту Зураба Абашидзе. Вряд ли стоит ожидать от нового кадрового решения в грузинском правительстве каких-то кардинальных изменений в нынешних взаимосвязях двух стран, считает политолог.

"Дипломат со стажем, такой карьерный дипломат. Это как посол, считайте. Посол может что-то изменить? Наверное, может. Но это все с ведома правительства. Внешнюю политику проводит премьер-министр", — говорит спикер.

Игорь Гвритишвили коротко охарактеризовал текущую политику Грузии по отношению к нашей стране.

"Развивать экономические связи с Россией, не присоединяться к санкциям, которые ввели, потому что это вредит экономике Грузии. Такая прагматичная политика. А в отношении восстановления дипломатических отношений, по-моему, это очень и очень далеко. Скорее всего, будут продолжены женевские консультации, которые в последнее время заглохли. Это урегулирование в основном касалось Южной Осетии. Вопросы, которые можно урегулировать — вопросы охраны границы, и так далее", — прогнозирует эксперт.

По словам Игоря Гвритишвили, ожидать ухудшения отношений России и Грузии в ближайшее время точно не стоит.

"В худшую сторону точно не изменится. А в лучшую — дай Бог", — оптимистично настроен собеседник Pravda. Ru.