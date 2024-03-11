Стало известно, когда состоятся военные учения, которые запланировали Россия, Китай и Иран. Они пройдут 12 марта в Индийском океане. На этих учениях также будут присутствовать представители таких стран, как Оман, Пакистан, Казахстан, Азербайджан и Южно-Африканская Республика.
Министерство обороны Ирана сообщает, что целью военно-морских учений является упрочнение безопасности в Индийском океане, а также расширение сотрудничества между странами-участницами. Они хотят показать, что эти страны могут работать сообща ради достижения глобального мира, безопасности на море и создания общего будущего.
Как стало известно ранее, в ВМС Ирана хотели организовать учения с Китаем и Россией до 19 марта, когда согласно иранскому календарю настанет конец года.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.