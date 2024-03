Стало известно, что 12 марта Россия, Иран и Китай будут проводить совместные военные учения

Your browser does not support the audio element.

Стало известно, когда состоятся военные учения, которые запланировали Россия, Китай и Иран. Они пройдут 12 марта в Индийском океане. На этих учениях также будут присутствовать представители таких стран, как Оман, Пакистан, Казахстан, Азербайджан и Южно-Африканская Республика.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International