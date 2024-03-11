Бывший американский разведчик Скотт Риттер: США проигрывают по двум направлениям.
По словам Риттера мир видит ситуацию, когда США, со всей своей военной мощью и деньгами не справляются с ситуацией на Украине и в секторе Газа. Россия, по мнению Риттера, побеждает и будет побеждать дальше, и Америка ничего не сможет с этим сделать.
По его мнению, весь мир станет свидетелем, в скором времени, как США потерпит стратегическое поражение в двух основных регионах: в Европе и на Ближнем Востоке.
В СМИ все чаще появляются сюжеты, свидетельствующие о том, что публика на Западе устает от украинского кризиса, поддержка Киевского режима со стороны общественности так же ослабевает. Согласно данным телеканала NBC, Запад ведет диалог с Украиной по поводу возможных мирных переговоров. Обсуждаются и те моменты, от которых Украине придется отказаться ради подписания мира.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.