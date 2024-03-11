После освобождения Авдеевки российские военные добились значительных успехов на фронте. Заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон отметил, что Российские войска за две недели они существенно оттеснили украинские силы.
Российские войска продолжают наращивать давление на ВСУ по всей линии фронта, применяя различные виды вооружения, включая беспилотники и авиабомбы. После ослабления позиций противника российские подразделения немедленно занимают освободившиеся территории.
В ночь на 17 февраля командующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку под натиском российских войск. Позднее стало известно, что приказ был отдан спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
17 февраля в ходе наступательных действий российские войска освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километров, освободив территорию площадью 31,75 квадратных километров.
В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он отметил, что Киев использует оставшиеся резервы и проводит принудительную мобилизацию для поддержания обороноспособности. В то же время российские подразделения продолжают продвигаться вперед и расширять зоны контроля.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.