На Западе стали признавать успехи ВС РФ после взятия Авдеевки

Ларри Джонсон: ВС РФ добились значительного успеха после Авдеевки

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После освобождения Авдеевки российские военные добились значительных успехов на фронте. Заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Джонсон отметил, что Российские войска за две недели они существенно оттеснили украинские силы.

Российские войска продолжают наращивать давление на ВСУ по всей линии фронта, применяя различные виды вооружения, включая беспилотники и авиабомбы. После ослабления позиций противника российские подразделения немедленно занимают освободившиеся территории.

В ночь на 17 февраля командующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку под натиском российских войск. Позднее стало известно, что приказ был отдан спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

17 февраля в ходе наступательных действий российские войска освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километров, освободив территорию площадью 31,75 квадратных километров.

В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он отметил, что Киев использует оставшиеся резервы и проводит принудительную мобилизацию для поддержания обороноспособности. В то же время российские подразделения продолжают продвигаться вперед и расширять зоны контроля.