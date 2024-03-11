На Украине не могут найти пропавшего командира бригады, исчезнувшего после отстранения Залужного

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После отставки Залужного исчез комбриг с Авдеевского направления

1:59
Мир

В начале февраля в ходе спецоперации на Украине пропал без вести командир батальона Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на конфиденциальные документы.

После отставки Залужного исчез комбриг с Авдеевского направления
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский освободил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на этот пост Александра Сырского. Ранее в западных и украинских СМИ неоднократно сообщалось о возможном конфликте между Зеленским и Залужным. В частности, газета Washington Post предполагала, что Залужный мог бы представлять угрозу для Зеленского в случае его возможных политических амбиций.

По данным Associated Press, пропавший командир батальона исчез при невыясненных обстоятельствах. Агентство не раскрывает его имя.

На следующий день после отстранения Залужного украинские офицеры собрались в командном пункте близ Авдеевки. Согласно документам, между ними состоялась напряженная дискуссия, после которой командир вместе с двумя солдатами покинул место на автомобиле. Позже было обнаружено тело одного из солдат с огнестрельными ранениями. Командир и второй солдат остаются пропавшими без вести.

"Власти не считают, что у пропавшего офицера были секретные сведения или военная техника на момент его исчезновения", — уточняет Associated Press.

До остранения Залужного, СБУ предупреждала Зеленского, что такой шаг может вызвать бунты и беспорядки в военной среде, сообщает газета "Украинская правда". Испанская газета Mundo отмечала, что отставка Залужного расколола Украину на тех, кто считает ее серьезной ошибкой, и тех, кто поддерживает это решение.

Авдеевка, расположенная к северу от Донецка, была превращена ВСУ в крупный укрепрайон. 17 февраля она была освобождена российскими войсками.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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