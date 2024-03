На Украине не могут найти пропавшего командира бригады, исчезнувшего после отстранения Залужного

Your browser does not support the audio element.

В начале февраля в ходе спецоперации на Украине пропал без вести командир батальона Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на конфиденциальные документы.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic