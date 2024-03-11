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"Скот сократился, виноделие исчезает". В Бордо аграрии требуют от государства спасти 60 тысяч ферм

Фермеры в Бордо протестуют против упадка сельского хозяйства и виноделия

1:26
Мир

Во французском Бордо сотни фермеров устроили протесты против упадка сельского хозяйства и виноделия из-за отсутствия государственной поддержки. Об этом сообщил профсоюз "Сельская координация" (Coordination rurale).

Фермеры в Бордо протестуют против упадка сельского хозяйства и виноделия
Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Глава организации Вероник Ле Флок заявила, что аграрии вышли на протест во время заседания региональных советников Новой Аквитании. По словам Флок, несколько сотен входящих в профсоюз и независимых фермеров с раннего утра ждут встречи с чиновниками "ради спасения 60 тысяч ферм".

"За последние 20 лет каждая четвертая ферма в Новой Аквитании закрылась, численность скота сократилась на сотни тысяч голов, виноделие исчезает. Мы требуем поддержки фермеров", — заявила активист.

Радиостанция France Bleu сообщает, что делегации аграриев прибывают в Бордо из разных частей региона, создавая пробки на подъездах к городу. Все они рассчитывают попасть на прием к региональным советникам.

Ночью протестующие загромоздили дорогу к зданию регионального совета выкорчеванными виноградными лозами и навозом, а ближе к утру вывалили у ограждений покрышки и солому и попытались их поджечь. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Ранее посол ЕС в России заявил, что иностранные дипломаты пока не получали уведомлений о выдворении из РФ.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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