Оппозиционный политик Флориан Филиппо заявил, что пропаганда против России дошла до абсурда

Флориан Филиппо: пропаганда против России — это ксенофобия в чистом виде

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Политик Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, осудил попытки Запада обвинить Россию во всех внутренних проблемах.

Фото: Openverse by anthony040 is licensed under CC BY 2.0

Филиппо дал интервью, в котором сказал, что запад создает образ внешнего врага, чтобы оправдать свои провалы. По его мнению, Россия стала для них мишенью, а проводимая пропаганда дошла до абсурда.

Он привел в пример недавние заявления мэра Парижа Анн Идальго, которая отказалась пожать руки российским и белорусским спортсменам на предстоящих Олимпийских играх во Франции.

"Это ксенофобия в чистом виде", — подчеркнул Филиппо.

Политик также прокомментировал риторику президента Франции Эммануэля Макрона, который все чаще говорит о "российской угрозе". По мнению Филиппо, это свидетельствует о необходимости для Запада иметь образ внешнего врага.

По словам Филиппо, неважно, будет ли Россия отрицать все обвинения или нет, пропаганда все равно будет рисовать картину агрессивного поведения РФ. Он призвал Запад признать, что Украина имеет особые исторические отношения с Россией, которые отличаются от отношений с Германией или Францией. Однако, по его словам, этого никто не хочет объяснить.

Посол России в Париже Алексей Мешков заявлял, что подготовка общества на Западе к России, как к врагу, служит для оправдания увеличения военных расходов. Все заявления о том, что Россия собирается напасть на НАТО — информационная война, ее цель — оправдание гибридной войны против России, с таким заявлением выступал Сергей Нарышкин, глава внешней разведки РФ,

Кремль неоднократно подчеркивал, что Запад во всем винит Россию, и это стало общим трендом.