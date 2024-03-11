Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Запорожской области был принят закон об омбудсмене
Sea of Thieves выходит на PlayStation с поддержкой от Sony
Теплица или парник? Разбираемся что лучше подойдёт для вашего участка
Певица Мадонна застыдила фаната-инвалида на своём концерте
Как подобрать время для тренировок
СNN: в России производится втрое больше снарядов, чем в США и странах Европы
Эксперт Ситников: если батарея смартфона раздувается, срочно меняйте её
Генерал Скшипчак: Армия Польши пришла в упадок вслед за всей Европой
Смартфоны с российской ОС "Аврора" выходят на рынок
Оппозиционный политик Флориан Филиппо заявил, что пропаганда против России дошла до абсурда

Флориан Филиппо: пропаганда против России — это ксенофобия в чистом виде

1:45
Мир

Политик Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, осудил попытки Запада обвинить Россию во всех внутренних проблемах.

Флориан Филиппо: пропаганда против России — это ксенофобия в чистом виде
Фото: Openverse by anthony040 is licensed under CC BY 2.0

Филиппо дал интервью, в котором сказал, что запад создает образ внешнего врага, чтобы оправдать свои провалы. По его мнению, Россия стала для них мишенью, а проводимая пропаганда дошла до абсурда.

Он привел в пример недавние заявления мэра Парижа Анн Идальго, которая отказалась пожать руки российским и белорусским спортсменам на предстоящих Олимпийских играх во Франции.

"Это ксенофобия в чистом виде", — подчеркнул Филиппо.

Политик также прокомментировал риторику президента Франции Эммануэля Макрона, который все чаще говорит о "российской угрозе". По мнению Филиппо, это свидетельствует о необходимости для Запада иметь образ внешнего врага.

По словам Филиппо, неважно, будет ли Россия отрицать все обвинения или нет, пропаганда все равно будет рисовать картину агрессивного поведения РФ. Он призвал Запад признать, что Украина имеет особые исторические отношения с Россией, которые отличаются от отношений с Германией или Францией. Однако, по его словам, этого никто не хочет объяснить.

Посол России в Париже Алексей Мешков заявлял, что подготовка общества на Западе к России, как к врагу, служит для оправдания увеличения военных расходов. Все заявления о том, что Россия собирается напасть на НАТО — информационная война, ее цель — оправдание гибридной войны против России, с таким заявлением выступал Сергей Нарышкин, глава внешней разведки РФ,

Кремль неоднократно подчеркивал, что Запад во всем винит Россию, и это стало общим трендом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов Любовь Степушова Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Sea of Thieves выходит на PlayStation с поддержкой от Sony
Певица Мадонна застыдила фаната-инвалида на своём концерте
Как подобрать время для тренировок
СNN: в России производится втрое больше снарядов, чем в США и странах Европы
Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов
Эксперт Ситников: если батарея смартфона раздувается, срочно меняйте её
Генерал Скшипчак: Армия Польши пришла в упадок вслед за всей Европой
Смартфоны с российской ОС "Аврора" выходят на рынок
Европа прекратит поддержку Украины в случае победы Трампа
Новый офис "Ингосстраха" открылся в Санкт-Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников