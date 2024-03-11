Виктор Орбан рассказал, что Дональд трам не будет финансировать Украину, если победит на выборах

Трамп пообещал перестать финансировать ВСУ в случае победы на выборах

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Виктор Орбан, который занимает должность премьер-министра Венгрии, рассказал об итогах встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Фото: flickr.com by Európa Pont is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как рассказывает премьер-министр, Дональд Трамп решил отказаться от финансирования Украины, если он сможет одержать победу на предстоящих президентских выборах в США.

Такое решение бывший президент Америки объясняет тем, что сам Киев не может себя финансировать. Так что, если Америка, а следом за ней и ЕС прекратят ее поддерживать оружием и деньгами, конфликт между Россией и Украиной прекратится.

Орбан рассказа также и то, что партия Республиканцев в США мешает демократам оказывать финансовую поддержку Киеву.

Ранее сообщалось о том, что венгерский премьер-министр отправляется на встречу с Трампом, чтобы обсудить способы разрешения конфликта на Украине.