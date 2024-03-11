Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Запорожской области был принят закон об омбудсмене
Sea of Thieves выходит на PlayStation с поддержкой от Sony
Теплица или парник? Разбираемся что лучше подойдёт для вашего участка
Певица Мадонна застыдила фаната-инвалида на своём концерте
Как подобрать время для тренировок
СNN: в России производится втрое больше снарядов, чем в США и странах Европы
Эксперт Ситников: если батарея смартфона раздувается, срочно меняйте её
Генерал Скшипчак: Армия Польши пришла в упадок вслед за всей Европой
Смартфоны с российской ОС "Аврора" выходят на рынок
Марк Бжезинский: на территории Польши находится более 10 тысяч солдат Америки

США разместила на территории Польши тысячи своих солдат

1:10
Мир

Посол США в Польше Марк Бжезинский заявил, что в настоящее время в стране дислоцировано более 10 тысяч американских солдат.

США разместила на территории Польши тысячи своих солдат
Фото: www.flickr.com by US Embassy Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Бжезинского, присутствие США в регионе не случайно. Америка и Польша идут рука об руку и вместе реализуют план Джо Байдена, который гласит, что каждый сантиметр НАТО должен быть защищен.

По его словам, военное сотрудничество между Польшей и США достигло беспрецедентного уровня. По его словам, Польша и США говорят на одном технологическом языке и используют одно и то же оборудование.

"Техника, которая сейчас передается из США в Польшу, является первоклассной. Вертолеты Apache, истребители F-35, РСЗО HIMARS — это то, что мы используем в самых важных для нас местах по всему миру. И мы делимся этим с Польшей", — отметил Бжезинский.

Посол подчеркнул, что в его офисе в Варшаве висит календарь с графиком совместных учений войск Польши, США и других стран НАТО. График он назвал досконально проработанным. Кроме этого он подчеркнул, что этот график "способен сдерживать любого потенциального агрессора"

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов Любовь Степушова Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Sea of Thieves выходит на PlayStation с поддержкой от Sony
Певица Мадонна застыдила фаната-инвалида на своём концерте
Как подобрать время для тренировок
СNN: в России производится втрое больше снарядов, чем в США и странах Европы
Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов
Эксперт Ситников: если батарея смартфона раздувается, срочно меняйте её
Генерал Скшипчак: Армия Польши пришла в упадок вслед за всей Европой
Смартфоны с российской ОС "Аврора" выходят на рынок
Европа прекратит поддержку Украины в случае победы Трампа
Новый офис "Ингосстраха" открылся в Санкт-Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников