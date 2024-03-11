Марк Бжезинский: на территории Польши находится более 10 тысяч солдат Америки

США разместила на территории Польши тысячи своих солдат

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Посол США в Польше Марк Бжезинский заявил, что в настоящее время в стране дислоцировано более 10 тысяч американских солдат.

Фото: www.flickr.com by US Embassy Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Бжезинского, присутствие США в регионе не случайно. Америка и Польша идут рука об руку и вместе реализуют план Джо Байдена, который гласит, что каждый сантиметр НАТО должен быть защищен.

По его словам, военное сотрудничество между Польшей и США достигло беспрецедентного уровня. По его словам, Польша и США говорят на одном технологическом языке и используют одно и то же оборудование.

"Техника, которая сейчас передается из США в Польшу, является первоклассной. Вертолеты Apache, истребители F-35, РСЗО HIMARS — это то, что мы используем в самых важных для нас местах по всему миру. И мы делимся этим с Польшей", — отметил Бжезинский.

Посол подчеркнул, что в его офисе в Варшаве висит календарь с графиком совместных учений войск Польши, США и других стран НАТО. График он назвал досконально проработанным. Кроме этого он подчеркнул, что этот график "способен сдерживать любого потенциального агрессора"