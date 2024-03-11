Киев обсуждает возобновление авиасообщения в воздушном пространстве Украины с США и Евросоюзом

Украина инициирует переговоры о возобновлении авиасообщения

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Министерство инфраструктуры Украины приступило к официальным переговорам с европейскими и американскими авиационными регуляторами о возможности возобновления международных авиаперевозок.

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Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что переговоры необходимы для согласования требований к безопасности и эксплуатации воздушного пространства. Он подчеркнул, что Украина изучает успешный опыт Израиля в организации гражданского авиасообщения в условиях боевых действий.

"Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского. Так это работает. <…> Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, мы вступаем с ними в официальные переговоры", — сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

По словам Кубракова, несколько европейских авиакомпаний, включая Ryanair, выразили заинтересованность в возобновлении полетов в Украину. Также ведутся переговоры с тремя украинскими авиакомпаниями.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал действия министерства, заявив, что приоритетом должно быть укрепление оборонительных рубежей, а не возобновление авиасообщения.

С начала российской военной операции 24 февраля 2022 года Украина закрыла свое воздушное пространство. В декабре 2023 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах его скорого возобновления. Однако позже советник главы офиса президента Михаил Подоляк признал, что открытие воздушного пространства остается отдаленной целью.