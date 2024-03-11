Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый офис "Ингосстраха" открылся в Санкт-Петербурге
Фермеры в Бордо протестуют против упадка сельского хозяйства и виноделия
Ислам Махачев проведет бой с Дастином Порье
14 марта состоится выступление Памфиловой с докладом о предстоящих выборах
Флориан Филиппо: пропаганда против России — это ксенофобия в чистом виде
Здоровое питание как ключ к лучшей работоспособности и меньшему стрессу
Как распознать и преодолеть весеннюю усталость: советы и рекомендации
Сборные по футболу России и Белоруссии проведут две товарищеские встречи
Владимир Путин предложил главе "Роскосмоса" обсудить подготовку новой миссии на МКС
Киев обсуждает возобновление авиасообщения в воздушном пространстве Украины с США и Евросоюзом

Украина инициирует переговоры о возобновлении авиасообщения

1:45
Мир

Министерство инфраструктуры Украины приступило к официальным переговорам с европейскими и американскими авиационными регуляторами о возможности возобновления международных авиаперевозок.

Украина инициирует переговоры о возобновлении авиасообщения
Фото: https://www.biletik.aero/upload/medialibrary/ae2/ae2cde8d595bedbd34d6fe8ba2096b51.jpg

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что переговоры необходимы для согласования требований к безопасности и эксплуатации воздушного пространства. Он подчеркнул, что Украина изучает успешный опыт Израиля в организации гражданского авиасообщения в условиях боевых действий.

"Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского. Так это работает. <…> Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, мы вступаем с ними в официальные переговоры", — сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

По словам Кубракова, несколько европейских авиакомпаний, включая Ryanair, выразили заинтересованность в возобновлении полетов в Украину. Также ведутся переговоры с тремя украинскими авиакомпаниями.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал действия министерства, заявив, что приоритетом должно быть укрепление оборонительных рубежей, а не возобновление авиасообщения.

С начала российской военной операции 24 февраля 2022 года Украина закрыла свое воздушное пространство. В декабре 2023 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах его скорого возобновления. Однако позже советник главы офиса президента Михаил Подоляк признал, что открытие воздушного пространства остается отдаленной целью.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов Любовь Степушова Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
IT-эксперт Ермаков призвал удалить со смартфона ненужные приложения
Собчак показала фото с Павлом Волей из 2000-х
Продолжение серии фильмов "Холоп" выйдет в начале 2025 года
Вопросом Стратегии развития фармпромышленности озаботились в правительстве
Послы стран Евросоюза пока не выдворяются из России
"Вероника решает…": театр "Модерн" представил свою версию романа Пауло Коэльо
Граждане России за рубежом смогут выбирать президента на 295 избирательных участках
Самые сложные кошки
Валерий Фальков открыл первый в России Центр молодёжной карьеры
Алёна Водонаева сравнила собаку Месси и Билли Айлиш
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников