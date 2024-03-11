Европа должна влезть в долги, но укрепить свой оборонный потенциал из-за России

Боррель призвал Европу брать долги и нарастить оборону

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ЕС призывает к наращиванию оборонного потенциала и укреплению оборонной промышленности, только ради этого придется влезть в долги.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС рассмотреть возможность общего займа для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности. В своем блоге, посвященном оборонной промышленности, Боррель признал, что Евросоюз истощил собственные запасы вооружений в ходе конфликта на Украине. Он также отметил, что конфликт перешел из войны запасов в войну производства. Для решения этой проблемы Европейская комиссия внесла законодательное предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая предусматривает наращивание производства оружия и более тесное сотрудничество между государствами-членами. Стратегия направлена на создание "культуры постоянной готовности к кризисным ситуациям в оборонной промышленности" путем консолидации спроса, постоянной оценки потребностей и имеющихся возможностей в странах-членах.

Боррель подчеркнул, что в настоящее время 90% европейской оборонной промышленности сконцентрировано в нескольких странах союза, а годовой оборот этой отрасли составляет около 70 миллиардов евро. Однако, по его словам, ЕС импортирует большую часть используемого оружия и техники, а в последние два года страны ЕС делали 78% оборонных закупок за рубежом.

"В то же время европейская оборонная промышленность экспортирует от 40% до 50% своей продукции в страны за пределами ЕС", — указал Боррель.

При этом европейская оборонная промышленность экспортирует от 40% до 50% своей продукции в страны за пределами ЕС. Боррель также отметил, что обсуждается возможность совместного займа стран ЕС для поддержки инвестиций в общеевропейский оборонный потенциал и оборонную промышленность. Он сравнил эту меру с совместным займом для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Высокопоставленный европейский представитель пояснил, что Еврокомиссия выступила с предложением по новой стратегии ЕС по оборонной промышленности на фоне разобщенности предприятий ВПК в странах Европы и отсутствия представления об общем потенциале военного производства ЕС. Еврокомиссия не будет приобретать вооружение для ЕС из бюджетных средств ЕС и не собирается подменять государства-члены в вопросах обороны, а будет лишь координировать сотрудничество стран союза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести новую должность еврокомиссара по обороне, но Боррель не поддержал это предложение, заявив, что оно внесло бы неразбериху и нарушило бы основополагающие договоры Евросоюза. Однако должность он назвал уместной.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и что западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".