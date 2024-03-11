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Игорь Коротченко: несмотря на попытки Запада преуменьшить объем экспорта российского оружия, РФ сохраняет лидирующие позиции

Россия остается на лидирующих позициях мирового экспорта оружия

1:53
Мир

Несмотря на попытки западных экспертов приуменьшить объем экспорта российского оружия, Россия по-прежнему занимает второе место в мире, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Россия остается на лидирующих позициях мирового экспорта оружия
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

По словам Коротченко, снижение экспорта, указанное в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), связано с уменьшением прозрачности данных, предоставляемых Россией. Это сделано для защиты покупателей российского оружия от возможных санкций со стороны США. Институт назвал процент сокращенного экспорта, на 2019-2023 год он уменьшился на 53% по сравнению с 2014–2018 годами.

Коротченко отметил, что реальный объем экспорта российских вооружений можно оценить на основании объявленного портфеля заказов на 55 миллиардов долларов. При расчете по этой методике ежегодный объем экспорта составляет около 13,75 миллиарда долларов.

Незначительное снижение экспорта связано с переориентацией предприятий оборонно-промышленного комплекса на удовлетворение потребностей специальной военной операции. Однако Коротченко подчеркнул, что санкции США не привели к ожидаемому Западом обвальному падению экспорта.

После завершения спецоперации Россия нарастит экспортный потенциал, и объем экспорта может достичь 17-19 миллиардов долларов в год. К тому времени номенклатура российского оружия, прошедшего боевую проверку, будет пользоваться высоким спросом.

Основными покупателями российского оружия станут страны Глобального Юга, проводящие независимую внешнюю и оборонную политику. Коротченко отметил, что западная техника показала свою неэффективность в условиях реальных боевых действий и не выдерживает ударов российского оружия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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