Песков: Кремль следит за заявлениями Парижа о создании коалиции стран, готовых отправить свои войска на Украину

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В Кремле дали комментарии по поводу слов Макрона

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Мир

Попытки Парижа сформировать коалицию для отправки войск на Украину вызывают обеспокоенность России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле дали комментарии по поводу слов Макрона
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Пресс-секретарь обратил внимание, что настойчивость Парижа, в плане создания подобной коалиции это прямая линия нагнетания мировой напряженности. Потенциальные последствия подобных действий могут быть крайне нежелательными для всех.

Песков отдельно подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией и примет соответствующие меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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