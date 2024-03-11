Песков: Кремль следит за заявлениями Парижа о создании коалиции стран, готовых отправить свои войска на Украину

Попытки Парижа сформировать коалицию для отправки войск на Украину вызывают обеспокоенность России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь обратил внимание, что настойчивость Парижа, в плане создания подобной коалиции это прямая линия нагнетания мировой напряженности. Потенциальные последствия подобных действий могут быть крайне нежелательными для всех.
Песков отдельно подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией и примет соответствующие меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности страны.
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