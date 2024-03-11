Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитик Демура: для большинства россиян инфляция выше 20%
В Кремле дали комментарии по поводу слов Макрона
Что такое сold beauty и как внедрить это в ежедневную рутину
Песков: заявления Санду об "энергетическом шантаже" необоснованны
Guardian: врачи в Украине не доверяют официальным данным Киева о потерях в СВО
Лолита Милявская заявила, что теперь поёт за еду
Немецкие туристы вызвали разочарование в Турции стремлением сэкономить
Зеленский резко ответил на призыв папы Римского к переговорам с Россией
ГД одобрила закрепление в УК законопроекта об отмене наказания для контрактников СВО
Associated Press: Авдеевка — предвестник судьбы Украины

Associated Press: Проблемы ВСУ в Авдеевке ставят под угрозу будущее Украины

1:35
Мир

Проблемы, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины в Авдеевке, могут иметь серьезные последствия для будущего страны, пишет Associated Press.

Associated Press: Проблемы ВСУ в Авдеевке ставят под угрозу будущее Украины
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным издания, журналисты опросили десять украинских солдат, чтобы выяснить, как истощение боеприпасов, численное превосходство российских войск и неэффективное военное командование привели к крупнейшему поражению Киева за последний год. Эти же проблемы, как отмечается в статье, угрожают будущему Украины.

Опрошенные солдаты ВСУ рассказали, что ситуация в Авдеевке была настоящей катастрофой. Российская армия постоянно обстреливала украинские позиции, в том числе с привлечением авиации. Солдаты были истощены, жестко ощущали нехватку боеприпасов. 

Солдаты ВСУ обеспокоены, что судьба Авдеевки может иметь влияние на судьбу всей Украины.

В ночь на 17 февраля недавно назначенный, на тот момент, главком ВСУ Александр Сырский, сменивший на этом посту Валерия Залужного, приказал оставить Авдеевку при несдерживаемом натиске армии России. Однако потом появилась информация, что приказ был отдан только на следующий день, при этом на фоне панического бегства ВСУ из города.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Associated Press: Проблемы ВСУ в Авдеевке ставят под угрозу будущее Украины
Путин дал указание изучить вопрос о правах на компенсации в случае гибели участника специальной военной операции
Для поддержки молодых специалистов предлагают новую льготную ипотеку
Фильм "Онегин" стал абсолютным лидером кинопроката за выходные
Захар Прилепин высказался о визите Орнеллы Мути в Мариуполь: новость оказалась фейком
Минтруд предложил обязать трудовых мигрантов покинуть Россию за работу не по профилю
Расшифровка поз сна у кошек
Рассказываем о савойской капусте
ВЦИОМ сделал заявление по предстоящим выборам
Латвия: дело о нападении на Музей оккупации стало делом государственной важности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников