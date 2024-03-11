Associated Press: Авдеевка — предвестник судьбы Украины

Associated Press: Проблемы ВСУ в Авдеевке ставят под угрозу будущее Украины

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Проблемы, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины в Авдеевке, могут иметь серьезные последствия для будущего страны, пишет Associated Press.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным издания, журналисты опросили десять украинских солдат, чтобы выяснить, как истощение боеприпасов, численное превосходство российских войск и неэффективное военное командование привели к крупнейшему поражению Киева за последний год. Эти же проблемы, как отмечается в статье, угрожают будущему Украины.

Опрошенные солдаты ВСУ рассказали, что ситуация в Авдеевке была настоящей катастрофой. Российская армия постоянно обстреливала украинские позиции, в том числе с привлечением авиации. Солдаты были истощены, жестко ощущали нехватку боеприпасов.

Солдаты ВСУ обеспокоены, что судьба Авдеевки может иметь влияние на судьбу всей Украины.

В ночь на 17 февраля недавно назначенный, на тот момент, главком ВСУ Александр Сырский, сменивший на этом посту Валерия Залужного, приказал оставить Авдеевку при несдерживаемом натиске армии России. Однако потом появилась информация, что приказ был отдан только на следующий день, при этом на фоне панического бегства ВСУ из города.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.