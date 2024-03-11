В Германии местные советы призывают правительство строить на случай возможной войны новые бункеры, тратя на это ежегодно по одному миллиарду евро

В Германии местные советы призывают правительство строить на случай возможной войны новые бункеры. Сообщает об этом издание The Telegraph.
Андре Берхеггер, глава Ассоциации немецких советов, считает, что в модернизацию и строительство бункеров и системы оповещения в течение 10 лет нужно ежегодно вкладывать по одному миллиарду евро.
"Нам необходимо срочно вернуть в эксплуатацию вышедшие из употребления бункеры и построить новые, современные убежища,” — уверен Берхеггер.
Ещё в 2007 году власти Германии говорили о необходимости демонтировать все сохранившиеся бункеры, так как сочли их бесполезными. К тому же, использование их уже невозможно.
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