В Германии местные советы призывают правительство строить на случай возможной войны новые бункеры, тратя на это ежегодно по одному миллиарду евро

Берхеггер: необходимо срочно построить новые убежища

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В Германии местные советы призывают правительство строить на случай возможной войны новые бункеры. Сообщает об этом издание The Telegraph.

Фото: commons.wikimedia.org by Команда Vivos is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Андре Берхеггер, глава Ассоциации немецких советов, считает, что в модернизацию и строительство бункеров и системы оповещения в течение 10 лет нужно ежегодно вкладывать по одному миллиарду евро.

"Нам необходимо срочно вернуть в эксплуатацию вышедшие из употребления бункеры и построить новые, современные убежища,” — уверен Берхеггер.

Ещё в 2007 году власти Германии говорили о необходимости демонтировать все сохранившиеся бункеры, так как сочли их бесполезными. К тому же, использование их уже невозможно.