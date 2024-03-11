The New York Times: Украина получит меньше истребителей F-16, чем было заявлено ранее

Украине планируют отдать не все обещанные F-16

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Из обещанных F-16 Украина получит лишь шесть штук. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: Фото: nato.int

"К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть", — говорится в материале.

Подготовленные украинские пилоты не смогут организовать авиационную эскадрилью. Их будет всего 12.

Газета Politico ранее сообщала, что обещанные F-16 будут главной целью для армии России и головной болью для самой Украины.

Сенатор Алексей Пушков выступал с заявлением, что использование Киевским режимом истребителей F-16 для нанесения ударов по территории РФ станет поводом для прямого столкновения России и НАТО. Он отдельно подчеркнул, что никакое поставляемое на Украину вооружение не поможет ВСУ изменить расклад сил в зоне СВО.