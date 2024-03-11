Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дональд Трамп не оценил 96-ю церемонию вручения премии "Оскар"
Медведев заявил, что пора снимать фильмы про героев спецоперации
Депутат из Волгограда уверен, что 29 тысяч рублей - адекватный размер пенсии в РФ
Дмитрий Медведев призвал снимать российское военное кино
Сивков: поставки ракет Taurus ВСУ не окажут существенного влияния
Садальский высказался о смерти Светланы Моргуновой: силы на "пожить" у неё кончились
Бурый рис: незаменимый помощник в процессе похудения и очищения организма
Названы главные преимущества темповой пробежки, которые помогут стать сильнее
Матвийчук: трудности замены уничтоженных Patriot связаны с долгой доставкой
The New York Times: Украина получит меньше истребителей F-16, чем было заявлено ранее

Украине планируют отдать не все обещанные F-16

0:56
Мир

Из обещанных F-16 Украина получит лишь шесть штук. Об этом сообщает The New York Times.

Украине планируют отдать не все обещанные F-16
Фото: Фото: nato.int

"К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть", — говорится в материале.

Подготовленные украинские пилоты не смогут организовать авиационную эскадрилью. Их будет всего 12.

Газета Politico ранее сообщала, что обещанные F-16 будут главной целью для армии России и головной болью для самой Украины.

Сенатор Алексей Пушков выступал с заявлением, что использование Киевским режимом истребителей F-16 для нанесения ударов по территории РФ станет поводом для прямого столкновения России и НАТО. Он отдельно подчеркнул, что никакое поставляемое на Украину вооружение не поможет ВСУ изменить расклад сил в зоне СВО.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ
Дональд Трамп не оценил 96-ю церемонию вручения премии "Оскар"
Медведев заявил, что пора снимать фильмы про героев спецоперации
Депутат из Волгограда уверен, что 29 тысяч рублей - адекватный размер пенсии в РФ
Дмитрий Медведев призвал снимать российское военное кино
Сивков: поставки ракет Taurus ВСУ не окажут существенного влияния
Садальский высказался о смерти Светланы Моргуновой: силы на "пожить" у неё кончились
Бурый рис: незаменимый помощник в процессе похудения и очищения организма
Названы главные преимущества темповой пробежки, которые помогут стать сильнее
Матвийчук: трудности замены уничтоженных Patriot связаны с долгой доставкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников