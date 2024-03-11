Михаэль Кречмер поддержал высказывание Папы Римского, о необходимости Украине начать переговоры с Россией

Михаэль Кречмер, который занимает должность премьер-министра Саксонии, поддержал Папу Римского Франциска. Он назвал его призыв, обращенный к властям Украины о необходимости переговоров с Россией — разумным.
Премьер-министр подчеркнул, что власти Западных стран должны приложить все силы, чтобы прекратить огонь и завершить этот конфликт.
Как стало известно ранее, Папа Римский Франциск призвал проигрывающую в конфликте сторону найти смелость перейти к мирным переговорам. Поднять белый флаг необходимо, чтобы прекратить огонь, когда понятна его бессмысленность.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.