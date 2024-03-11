Киев был вне себя из-за публикации о потерях двух американских установок Patriot

Администрация украинского президента Владимира Зеленского была вне себя, когда местные СМИ опубликовали материалы о потерях двух американских установок Patriot.
Офис президента Украины ранее давал команду купировать данную информацию, заявив, что это кремлёвская пропаганда.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник из ОПУ.
Также отмечается, что армия Украины за две недели потеряла три мобильные группы ЗРК Patriot из пяти, правда, пока есть только кадры двух ударов. В Генштабе Вооружённых сил Украины спецслужбы уже проводят проверку, как российская армия получила маршруты движения мобильных групп ПВО.
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