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Киев был вне себя из-за публикации о потерях двух американских установок Patriot

На Украине запретили писать о разбитой технике США - это "кремлёвская пропаганда"

0:44
Мир

Администрация украинского президента Владимира Зеленского была вне себя, когда местные СМИ опубликовали материалы о потерях двух американских установок Patriot.

На Украине запретили писать о разбитой технике США - это "кремлёвская пропаганда"
Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Офис президента Украины ранее давал команду купировать данную информацию, заявив, что это кремлёвская пропаганда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник из ОПУ.

Также отмечается, что армия Украины за две недели потеряла три мобильные группы ЗРК Patriot из пяти, правда, пока есть только кадры двух ударов. В Генштабе Вооружённых сил Украины спецслужбы уже проводят проверку, как российская армия получила маршруты движения мобильных групп ПВО.

Уничтожение ЗРК Patriot рядом с Покровском ДНР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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