Турецкий министр обороны заявил, что Турция не будет спрашивать разрешения на проведение боевых операций против курдов

Турция не намерена консультироваться насчёт проведения операции в приграничных района Сирии

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что при планировании приграничной операции Турции в Иракском Курдистане страна не намерена брать в расчёт указания иных игроков в регионе и будет принимать те военные меры, какие сочтёт необходимым.

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"Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турецкая Республика - великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам"

В ближайшие месяцы Турция намерена провести операцию в Иракском Курдистане с целью ликвидации военных баз и формирований группировки РПк (Рабочей партии Курдистана), считающейся в стране террористической. При этом Турция уведомила о предстоящей военной операции правительство Ирака, на которой де-юре располагаются курдские отряды. Однако поскольку де-факто Ирак не контролирует Курдистан и сам намерен добиваться ликвидации сепаратизма на севере страны, то Багдад лояльно отнёсся к турецкой инициативе.

Турция при Реджепе Эрдогане взяла курс на реставрацию былого влияния на Ближнем Востоке. Приграничные районы Сирии и Ирака объявлены фактически её неприкосновенной сферой влияния.