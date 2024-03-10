Джо Байден противоречит самому себе в позиции по войне в Палестине

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Джо Байден обеспокоен судьбой мирных жителей Газы

1:09
Мир

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа, хотя и подтвердил американскую поддержку Израиля.

Джо Байден обеспокоен судьбой мирных жителей Газы
Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В интервью агентству MSNBC он сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет право защищать свою страну, но также должен уделять больше внимания на возможную гибель невинных людей.

Байден отметил, что, по его мнению, Нетаньяху вредит Израилю больше, чем помогает ему, и что это противоречит тем целям, которые Израиль ставит перед собой. Он также выразил надежду на прекращение огня и подчеркнул, что защита Израиля по-прежнему является приоритетом США.

Джо Байден одновременно инициировал гуманитарную помощь жителям Газы. Однако по существу эта акция является пропагандистской, поскольку вместо открытия наземных пунктов пропуска с Израилем для подвоза гуманитарной помощи западные страны собираются строить морской порт в Газе. Также неудовлетворительны попытки сброса гуманитарной помощи с воздуха: вчера при падении контейнеров с продовольствием погибло 5 человек палестинцев. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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