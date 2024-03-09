Президент США Джо Байден подписан законопроект по финансировании федеральных ведомств до конца сентября

Президент США Джо Байден подписал законопроект, одобренный Конгрессом, который обеспечит финансирование федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.
Законопроект предусматривает финансирование на сумму более 460 миллиардов долларов для различных ведомств, предотвращая потенциальный шатдаун правительства.
Палата представителей приняла законопроект 6 марта, а Сенат — 8 марта.
Достигнутое соглашение между демократами и республиканцами в Конгрессе гарантирует бесперебойную работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, который начался 1 октября 2023 года.
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