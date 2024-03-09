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Контрабандные сигареты обнаружены в упавшем воздушном шаре на территории Польши

RMF FM: на польско-белорусской границе найден воздушный шар с контрабандой

0:52
Мир

В Польше недалеко от границы с Беларусью был обнаружен воздушный шар контрабандистов, сообщает радиостанция RMF FM.

RMF FM: на польско-белорусской границе найден воздушный шар с контрабандой
Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды", - говорится в сообщении.

Воздушный шар с прикрепленными к нему около 20 коробок с сигаретами был обнаружен в окрестностях села Минковцы Подляского воеводства. Находку изъяли пограничники.

Три метеорологических зонда упали на прошлой неделе на территории Варминско-Мазурского воеводства Польши. По информации польской стороны, они были запущены со стороны Калининградской области. Изначально их рассматривали как устройства военной разведки, но позже эта версия была опровергнута силовыми структурами самой Польши. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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