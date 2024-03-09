Контрабандные сигареты обнаружены в упавшем воздушном шаре на территории Польши

В Польше недалеко от границы с Беларусью был обнаружен воздушный шар контрабандистов, сообщает радиостанция RMF FM.
"В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды", - говорится в сообщении.
Воздушный шар с прикрепленными к нему около 20 коробок с сигаретами был обнаружен в окрестностях села Минковцы Подляского воеводства. Находку изъяли пограничники.
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