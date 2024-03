Контрабандные сигареты обнаружены в упавшем воздушном шаре на территории Польши

В Польше недалеко от границы с Беларусью был обнаружен воздушный шар контрабандистов, сообщает радиостанция RMF FM.

Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.