Во Франции новая акция протеста: фермеры все чаще требуют исполнения своих требований

Протестующие в Булонь-сюр-Мере парализовали движение в центре города

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Французские фермеры и рыболовы провели совместную акцию протеста в городе Булонь-сюр-Мер, крупнейшем рыболовном порту страны, требуя мер против дешевого импорта иностранной продукции.

Фото: commons.wikimedia.org by Спасибо is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

По данным газеты Voix du Nord, демонстрация, в которой приняли участие 135 тракторов, вызвала значительный шум и привела к нарушению дорожного движения в центре города. Протестующие выражали недовольство политикой Европейского союза, утверждая, что она делает работу фермеров убыточной.

Издание отмечает, что из-за протестной акции было сильно парализовано движение в центре города.

Представители протестующих направились к зданию местных властей, где их должны принять для переговоров.

В последние недели в странах Евросоюза наблюдается рост протестов фермеров, которые требуют пересмотра общеевропейской аграрной политики, отмены ограничений и прекращения импорта дешевой иностранной продукции. Профсоюзные объединения утверждают, что политика Еврокомиссии и стран-членов союза делает сельское хозяйство нерентабельным.