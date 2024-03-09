Во Франции новая акция протеста: фермеры все чаще требуют исполнения своих требований

Французские фермеры и рыболовы провели совместную акцию протеста в городе Булонь-сюр-Мер, крупнейшем рыболовном порту страны, требуя мер против дешевого импорта иностранной продукции.
По данным газеты Voix du Nord, демонстрация, в которой приняли участие 135 тракторов, вызвала значительный шум и привела к нарушению дорожного движения в центре города. Протестующие выражали недовольство политикой Европейского союза, утверждая, что она делает работу фермеров убыточной.
Издание отмечает, что из-за протестной акции было сильно парализовано движение в центре города.
Представители протестующих направились к зданию местных властей, где их должны принять для переговоров.
В последние недели в странах Евросоюза наблюдается рост протестов фермеров, которые требуют пересмотра общеевропейской аграрной политики, отмены ограничений и прекращения импорта дешевой иностранной продукции. Профсоюзные объединения утверждают, что политика Еврокомиссии и стран-членов союза делает сельское хозяйство нерентабельным.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.