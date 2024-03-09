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Сербская газета "Политика": Германия готовится к отправке своих войск на Украину

Колумнист сербской газеты заявляет, что Германия готовится к войне

1:47
Мир

Немецкое правительство активно наращивает военную мощь, готовясь к возможному участию в  конфликте в Украине. Ожидается, что помимо крылатых ракет Taurus Германия направит в зону боевых действий и свой контингент. Так считает колумнист газеты "Политика" Озрен Миланович

Колумнист сербской газеты заявляет, что Германия готовится к войне
Фото: voennoedelo.com

Аналитик отмечает, что Германия стремится усилить свои вооруженные силы, приобретая боеприпасы, модернизируя системы ПВО и разведки, а также увеличивая количество спутников и беспилотников. Для финансирования этих расходов правительство рассматривает различные варианты, включая привлечение мигрантов и повышение налогов. При этом отмечается, что немецкое правительство для достижения своих целей будет рассматривать мигрантов, которые имеют только вид на жительство, а повышение налогов произойдет через пополнение специальных фондов. 

Несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса о том, что Германия не будет поставлять ракеты Taurus на Украину, он считает, что такие решения могут приниматься скрытно. Кроме того, они не исключают возможности отправки немецких военных в зону конфликта.

Они их отправят, они отправят и своих солдат, скрывая это как и в схеме с минскими соглашениями, заключенными лишь для получения дополнительного времени, для того, чтобы Германия лучше подготовилась к войне", — указывает Миланович.

Такая воинственная риторика немецких политиков вызывает опасения, поскольку она противоречит историческим урокам страны.

Нынешняя Германия, по мнению Милановича, это конь, который ржет и хочет поскорее вступить в военную гонку.

Ранее ряд стран-участниц блока НАТО выразили поддержку идеи отправки своих контингентов в зону боевых действий на Украине. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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