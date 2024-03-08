Rzeczpospolita: Министр иностранных дел Польши выступил с поддержкой слов Макрона по отправке войск НАТО на Украину

МИД Польши поддержал идею отправить контингент НАТО на помощь Киевскому режиму

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Rzeczpospolita: Польша поддерживает предложение Франции о направлении войск НАТО на Украину для сдерживания России. Издание приводит слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain

Выступая на конференции в Варшавском университете, посвященной 25-й годовщине вступления Польши в НАТО, Сикорский сказал, что "присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым".

Он высоко оценил инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, который предложил направить на Украину вооруженный контингент западных стран.

Однако Сикорский подчеркнул, что Польша не планирует отправлять свои войска на Украину.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину.

На встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Россией, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину.

После конференции представители большинства стран — участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Франция заявила, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских подразделений, однако это не подразумевает их участие в конфликте. Вместе с этим, Франция проводит масштабные учения.