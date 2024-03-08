Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Франции проводят невиданные до этого военные учения
Нужно ли ошпаривать смородину весной?
Как выполнять более сложные варианты планки
Проблемы с перееданием: причины и решения
Ученые обнаружили новую экзопланету размером с Сатурн
Почему собака роет землю
Федеральный прокурор Германии возглавил расследование поджога электроснабжения Tesla
Три занимательных фильма об инопланетном вторжении
Как выбрать лосось в магазине: пять советов покупателям
Российская Федерация запросила проведение Совбезом ООН заседания по поводу Украины и НАТО

Россия запросила совбез ООН провести заседание 22 марта

Мир

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине на 22 марта, чтобы обсудить действия и риторику НАТО.

Россия запросила совбез ООН провести заседание 22 марта
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил НАТО в непоследовательности и лицемерии, заявив, что альянс сначала утверждал, что расширение на Украину не спровоцирует Россию, а затем изменил свою позицию, утверждая, что победа России на Украине представляет угрозу для самого НАТО.

Полянский также заявил, что Россия представит на заседании Совета Безопасности доказательства того, что агрессия НАТО против России с использованием Украины началась более десяти лет назад.

Запрос России о проведении заседания Совета Безопасности ООН по Украине происходит на фоне поступающих в СМИ новостей о готовности стран-участник блока НАТО ввести свои контингенты на территорию Киева под различными предлогами, заявлением президента США Джо Байдена о том, что Россия не должна одержать победу в конфликте и постоянных напоминаниях стран Запада о том, что они намерены и дальше продолжать поддерживать Киевский режим. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Украина потерпит глобальное поражение в позиционной войне с Россией Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Был размером с современную касатку и охотился на акул: в Марокко обнаружили ранее неизвестного морского динозавра
Киркоров рассказал, как Михалков испортил ему секс с Пугачевой
Надежность и экономичность: Outlander vs Sorento — кто победит?
Надежность и экономичность: Outlander vs Sorento — кто победит?
Последние материалы
Как выбрать лосось в магазине: пять советов покупателям
Как провести время в Дубае в период Рамадана
Чем подкормить клубнику сразу после зимы?
Китай начал принимать "санкционные" танкеры из России
Создатель Dragon Ball Акира Торияма ушёл из жизни
Как выполнять раздельное приседание со штангой
Байден объявил, от чего будет зависеть его участие в дебатах с Дональдом Трампом
В США ввели санкции против компаний, подозреваемых в связях с ЧВК "Вагнер"
"За рулем": большинство алкотестеров неверно измеряют содержание спирта
Выявлена крупа, способствующая снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников