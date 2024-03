Российская Федерация запросила проведение Совбезом ООН заседания по поводу Украины и НАТО

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине на 22 марта, чтобы обсудить действия и риторику НАТО.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic