Российская Федерация запросила проведение Совбезом ООН заседания по поводу Украины и НАТО

Россия запросила совбез ООН провести заседание 22 марта

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине на 22 марта, чтобы обсудить действия и риторику НАТО.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил НАТО в непоследовательности и лицемерии, заявив, что альянс сначала утверждал, что расширение на Украину не спровоцирует Россию, а затем изменил свою позицию, утверждая, что победа России на Украине представляет угрозу для самого НАТО.

Полянский также заявил, что Россия представит на заседании Совета Безопасности доказательства того, что агрессия НАТО против России с использованием Украины началась более десяти лет назад.

Запрос России о проведении заседания Совета Безопасности ООН по Украине происходит на фоне поступающих в СМИ новостей о готовности стран-участник блока НАТО ввести свои контингенты на территорию Киева под различными предлогами, заявлением президента США Джо Байдена о том, что Россия не должна одержать победу в конфликте и постоянных напоминаниях стран Запада о том, что они намерены и дальше продолжать поддерживать Киевский режим.