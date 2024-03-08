Politico: ВС Франции тренируются к ведению боевых действий с неназванным противником, схожим по огневой мощи

Во Франции проводят невиданные до этого военные учения

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Politico: Армия Франции проводит учения, имитирующие конфликт со старной, находящейся с Францией на одном уровне. Вероятный противник не называется.

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Французская армия проводит масштабные учения на востоке страны, имитирующие конфликт высокой интенсивности с противником, обладающим сопоставимой огневой мощью. Эти учения, охватывающие территорию площадью 120 квадратных километров, являются уникальными для Франции, поскольку они объединяют пехоту, бронетехнику, артиллерию и другие подразделения, которые обычно тренируются отдельно.

Хотя французское командование не называет конкретного противника, эти учения, как сообщается, основаны на уроках, извлеченных из конфликта на Украине. Офицеры отмечают, что ход боевых действий на Украине подчеркнул важность межродовой координации и совместных действий всех видов войск.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что на встрече в Париже обсуждалась возможность отправки западных сухопутных войск на Украину. Однако по этому вопросу не было достигнуто консенсуса.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню ранее подчеркивал, что отправка французских войск на Украину для участия в боевых действиях не рассматривается. Вместо этого он предложил, что западное военное присутствие на Украине может быть сосредоточено на обучении украинских сил и разминировании.