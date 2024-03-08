Байден заявил, что его участие в дебатах в ходе президентской гонки будет зависеть от поведения Трампа

Байден объявил, от чего будет зависеть его участие в дебатах с Дональдом Трампом

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Участие президента США Джо Байдена в дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом будет зависеть от поведения последнего, заявил Байден в ответ на вопросы журналистов.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

"Это зависит от его поведения", — сообщил глава Белого дома на вопрос журналистов о готовности участвовать в дебатах с Трампом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее воздержалась от комментариев по поводу возможного участия Байдена в дебатах.

Трамп ранее бросил вызов Байдену, предложив провести дебаты в любое время и в любом месте, чтобы обсудить насущные проблемы, стоящие перед страной.

Байден, которому в ноябре исполнился 81 год, является самым пожилым президентом США в истории. Если он будет переизбран в 2024 году, то ему исполнится 82 года на момент вступления в должность и 86 лет к концу второго срока. Байден утверждает, что его возраст свидетельствует об опыте, и отрицает наличие серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее, его окружение принимает меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск падений или проявлений забывчивости на публике.