Байден заявил, что его участие в дебатах в ходе президентской гонки будет зависеть от поведения Трампа

Участие президента США Джо Байдена в дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом будет зависеть от поведения последнего, заявил Байден в ответ на вопросы журналистов.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States