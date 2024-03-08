Патрик Райдер: мы озадачены постройкой временного порта в Газе

США планируют построить временный порт для гумпомощи в секторе Газа

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Соединенные Штаты Америки нацелены создать временный порт в секторе Газа и не использовать своих военных для распределения привезенной гумпомощи.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

США озадачены целью создания временного порта для поставок гумпомощи в секторе Газа. По подсчетам, на реализацию данной идеи может уйти несколько недель. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

Райдер добавил, что Америка координирует свои действия с партнерами по региону. Это касается вопросов распределения действий, связанных с гуманитарной помощью Газе. Координирование происходит с союзниками, партнерами в ООН и неправительственными организациями, занимающимися представлением гумпомощи.

"Что касается сроков, то мы работаем над тем, чтобы организовать это как можно скорее, но ожидаем, что на планирование и реализацию уйдет несколько недель", — добавил Райдер.

Военнослужащие США не будут участвовать в перевозке гуманитарной помощи с пирса. Роль военных заключается исключительно в ее доставке.

Отдельно Райдер подчеркнул, что в целях обеспечения безопасности могут присутствовать военнослужащие ЦАХАЛ.