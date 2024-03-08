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Киев и Анкара достигли соглашений, согласно которому между двумя странами намечается сотрудничество в сфере ВПК

Зеленский: Украина и Турция заключили договор в оборонной сфере

0:55
Мир

По заявлению Владимира Зеленского, Анкара и Киев договорились о сотрудничестве в оборонной сфере, детали не разглашаются.

Зеленский: Украина и Турция заключили договор в оборонной сфере
Фото: https://img.gazeta.ru/files3/116/13248116/AP_20034574918439-pic905-895x505-28316.jpg

В результате встречи на высшем уровне между Украиной и Турцией были достигнуты соглашения о сотрудничестве в области обороны. Переговоры, состоявшиеся на правительственном и корпоративном уровнях, привели к договоренностям о реализации совместных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность этого сотрудничества, заявив, что сторонами были определены направления взаимодействия в оборонной сфере. Намечены совместные инициативы, они будут реализованы в максимально короткие сроки.

Зеленский провел встречи с представителями турецкого ВПК, обсудив перспективы сотрудничества. Конкретные детали совместных инициатив пока не разглашаются.

Ранее, похожее соглашение было подписано между Украиной и Францией.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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