Киев и Анкара достигли соглашений, согласно которому между двумя странами намечается сотрудничество в сфере ВПК

По заявлению Владимира Зеленского, Анкара и Киев договорились о сотрудничестве в оборонной сфере, детали не разглашаются.
В результате встречи на высшем уровне между Украиной и Турцией были достигнуты соглашения о сотрудничестве в области обороны. Переговоры, состоявшиеся на правительственном и корпоративном уровнях, привели к договоренностям о реализации совместных проектов.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность этого сотрудничества, заявив, что сторонами были определены направления взаимодействия в оборонной сфере. Намечены совместные инициативы, они будут реализованы в максимально короткие сроки.
Зеленский провел встречи с представителями турецкого ВПК, обсудив перспективы сотрудничества. Конкретные детали совместных инициатив пока не разглашаются.
Ранее, похожее соглашение было подписано между Украиной и Францией.
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