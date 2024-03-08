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Франция и Украина развернут совместное предприятие по производству оружия и боеприпасов

Франция и Украина планируют начать совместное производство вооружения

1:50
Мир

Франция и Украина планируют начать совместное производство оружия летом этого года, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью радиостанции RMC.

Франция и Украина планируют начать совместное производство вооружения
Фото: wikimedia.org by CherryX is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Он заявил, что Франция уже ведет переговоры с рядом украинских оборонных предприятий. Целью этих переговоров является изучение внутреннего рынка Украины. Кроме этого он заявил, что Франция защищает свои интересы и сослался на то, что другие страны так же пользуется этой возможностью.

Совместное производство будет сосредоточено на запчастях и беспилотниках, в том числе в сотрудничестве с компанией Delair. Также рассматривается возможность производства снарядов.

Франция также будет заниматься ремонтом поставленной на Украину техники. Совместные предприятия с Nexter-KNDS будут ремонтировать гаубицы Caesar, которые в настоящее время отправляются на ремонт в Польшу. Ремонтные заводы будут расположены под землей, а для их работы потребуется направить на Украину военных и гражданских экспертов в сфере обороны.

В октябре 2023 года французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили ряд соглашений. Лекорню заявил, что продажа оружия на Украину является выгодной возможностью для французских оборонных компаний в случае затяжного конфликта и участия в восстановлении украинской армии.

Россия выразила обеспокоенность поставками оружия на Украину, заявив, что такие грузы станут законной целью. МИД РФ предупредил, что страны НАТО "играют с огнем", а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия не способствуют мирным переговорам. Сергей Лавров также обвинил США и НАТО в прямом участии в конфликте, включая подготовку кадров для украинских военных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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