В Польше наложили эмбарго на ввоз аграрной продукции из России и Беларуси.
Сейм Польши принял резолюцию, призывающую Европейскую комиссию ввести эмбарго на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из России и Беларуси. Резолюция была поддержана всеми фракциями Сейма.
В резолюции отмечается, что импорт сельскохозяйственной продукции из этих стран "продолжает приносить существенные доходы их производителям, торговцам и бюджетам". Парламент подчеркнул, что необходимо прекратить торговые операции с РФ и Беларусью из-за Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности лежит на Западе, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона в адрес России.
Эта резолюция является очередным шагом Польши по оказанию давления на Россию и Беларусь в связи с конфликтом на Украине. Ранее Польша ввела собственные санкции, включая запрет на импорт угля и других товаров.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.