Сейм Польши выступил с резолюцией на запрет ввоза продуктов из России и Беларуси

Польша наложила пищевое эмбарго

В Польше наложили эмбарго на ввоз аграрной продукции из России и Беларуси.

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Сейм Польши принял резолюцию, призывающую Европейскую комиссию ввести эмбарго на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из России и Беларуси. Резолюция была поддержана всеми фракциями Сейма.

В резолюции отмечается, что импорт сельскохозяйственной продукции из этих стран "продолжает приносить существенные доходы их производителям, торговцам и бюджетам". Парламент подчеркнул, что необходимо прекратить торговые операции с РФ и Беларусью из-за Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности лежит на Западе, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона в адрес России.

Эта резолюция является очередным шагом Польши по оказанию давления на Россию и Беларусь в связи с конфликтом на Украине. Ранее Польша ввела собственные санкции, включая запрет на импорт угля и других товаров.