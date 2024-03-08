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В США был задержан военный разведчик по делу о продаже информации Китайской Народной Республике

В Америке задержали 24-летнего сержанта по делу о продаже секретной информации

1:37
Мир

В США задержали разведчика по делу о передаче информации КНР.

В Америке задержали 24-летнего сержанта по делу о продаже секретной информации
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Аналитик разведки армии США, сержант Корбейн Шульц, был арестован по обвинению в передаче секретной информации Пентагона Китаю в обмен на деньги. Согласно материалам дела, Шульц продавал данные, связанные с американскими системами вооружения, которые были предоставлены для обороны Тайваня.

Шульц обвиняется в сговоре, взяточничестве и злоупотреблении допуском к секретным материалам. Предположительно, он передавал информацию лицу, которое утверждало, что проживает в Гонконге, и получил за это 42 тысячи долларов.

Корбейн Шульц, согласно материалам дела, был аналитиком разведки. Проходил службу в 506-м пехотном батальоне. Отмечается, что 24-летний военный родился в Техасе. Службу начал в 2018 году.

Кроме того, Шульц должен был предоставлять данные, связанные с конфликтом России и Украины, а также о работоспособности чувствительных военных систем США.

В апреле 2023 года власти США арестовали военнослужащего ВВС Национальной гвардии Джека Тейшейру за разглашение секретной разведывательной информации на геймерских сайтах. В марте 2024 года Тейшейра признал свою вину в утечке данных.

США продолжают поставлять оружие Тайваню, несмотря на заявленную приверженность принципу "одного Китая". Президент Джо Байден неоднократно подчеркивал, что его страна будет защищать Тайвань в случае возможного нападения со стороны Китая.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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