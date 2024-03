В результате сброса гуманитарной помощи в секторе Газа погибло несколько человек

По сообщению телеканала Al Hadath: пять человек погибли при сбросе гумпомощи в контейнерах в секторе Газа.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.