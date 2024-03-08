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В результате сброса гуманитарной помощи в секторе Газа погибло несколько человек

При сбросе гумпомощи в секторе Газа произошла трагедия

1:53
Мир

По сообщению телеканала Al Hadath: пять человек погибли при сбросе гумпомощи в контейнерах в секторе Газа.

При сбросе гумпомощи в секторе Газа произошла трагедия
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент со сбросом гуманитарной помощи привел к гибели пяти человек и ранениям в секторе Газа, согласно информации управления гражданской обороны палестинского анклава. Источники сообщают, что контейнеры с помощью упали с самолетов на скопление беженцев в северной части Газы, что привело к трагедии.

Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа 7 октября 2023 года, что побудило ЦАХАЛ начать операцию "Железные мечи" в ответ на удар. В ходе операции израильские военные взяли под контроль населенные пункты у границы с Газой и нанесли авиаудары по объектам в секторе, включая гражданские. Израиль также объявил о полной блокаде анклава, прекратив поставки воды, продовольствия, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в Газе.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, число погибших в результате израильских ударов превысило 30 тысяч, а пострадавших — 71 тысячу.

ХАМАС заявляло о захвате около 200-250 заложников в секторе Газа. По официальным данным Израиля, к настоящему моменту освобождено 112 заложников, более 30 считаются погибшими, а около 100 все еще удерживаются в палестинском анклаве.

Российский МИД призвал стороны прекратить боевые действия. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно только на основе "двухгосударственной" формулы, утвержденной Советом Безопасности ООН, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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