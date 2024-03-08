Процесс назначения нового генерального секретаря НАТО может затянуться из-за неожиданных препятствий.

В НАТО не могут определиться, кто станет следующем генсеком альянса. Кандидаты от разных стран-участник военного блока оттягивают на себя голоса Европы и США.
Ранее считалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является одним из главных претендентов на этот пост, и его назначение ожидалось в ближайшее время. Однако Венгрия заявила о своем несогласии с кандидатурой Рютте. Кроме того, Румыния выдвинула своего кандидата — действующего президента страны Клауса Йоханниса. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге.
По мнению источников в Брюсселе и Гааге, эти события могут привести к затягиванию процедуры назначения нового генсека НАТО.
По данным Politico некоторые страны НАТО, в том числе США, поддерживают кандидатуру Рютте. Однако восточноевропейские государства выражают обеспокоенность тем, что Рютте не смог достичь целевого показателя расходов на оборону в размере 2% от ВВП во время своего пребывания на посту премьер-министра Нидерландов.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще в октябре 2022 года, но его мандат был продлен из-за ситуации на Украине. В июле он объявил, что останется на своем посту еще на год, до октября 2024 года.
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