Процесс назначения нового генерального секретаря НАТО может затянуться из-за неожиданных препятствий.

В НАТО не могут определиться, кто станет следующем генсеком альянса. Кандидаты от разных стран-участник военного блока оттягивают на себя голоса Европы и США.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0