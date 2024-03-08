В Испании пойма рысь, которую привезли из России под видом домашнего кота

Привезённую из России под видом домашнего кота рысь поймали в Испании

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Согласно информации Министерства внутренних дел, степная рысь, привезенную из Москвы под видом домашнего кота, была изъята гражданской гвардией Испании в испанском городе Марбелья.

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"Гражданская гвардия… обнаружила экземпляр степной рыси в городе Марбелья", — сообщается на сайте испанского МВД.

Местный житель сообщил о наличии 20-килограммовой рыси в саду одного из домов, как заявляет ведомство. Согласно МВД, животное убежало из другого дома, который находится в 20 километрах от него.

"Сотрудники гражданской гвардии установили местонахождение владельца и выяснили, что животное было незаконно приобретено и перевезено воздушным транспортом в 2022 году из Москвы и заявлено для въезда в страну в качестве домашней кошки", — уточнили в заявлении.

Отчет МВД гласит, что пойманную степную рысь передали в центр защиты экзотических млекопитающих в провинции Аликанте.