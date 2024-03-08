Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о том, что были собраны деньги на приобретение 300 тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины вне рамок ЕС

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что союзники Украины собрали часть денег, необходимых для приобретения боеприпасов за пределами Европейского союза.
"Я благодарю все страны, которые уже присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. На данный момент нам удалось собрать достаточно денег, чтобы купить первую партию из 300 тысяч артиллерийских снарядов. Однако наша цель — отправить гораздо больше!" — поделился Премьер-министр Чехии в социальной сети X.
По его утверждению, Чехия не завершает свою деятельность в этом направлении — Прага продолжит поиски партнеров для сотрудничества по поддержке Украины в будущем.
Осенью чешские власти планируют приобрести недостающие 450 тысяч снарядов в третьих странах, так как Евросоюз не смог доставить обещанный миллион боеприпасов на Украину до начала весны.
Ранее было объявлено, что за миллионы евро Чехия приобрела у Греции снаряды для передачи их в Украину.
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