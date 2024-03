Мао Нин: отношения США и КНР должны строиться по абсолютно другим принципам

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин: Китай выступает против ограничения США законного права КНР на развитие под лозунгом конкуренции.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.