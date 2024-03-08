Мао Нин: отношения США и КНР должны строиться по абсолютно другим принципам

Китай осуждает политику США по ограничению законных прав КНР на развитие

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин: Китай выступает против ограничения США законного права КНР на развитие под лозунгом конкуренции.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Отвечая на вопрос, чья риторика по отношению к КНР китайская сторона считает более жестокой, Мао Нин сказала, что Китай выступает против определения отношений между КНР и США как конкуренции. Кроме, официальный представитель МИД КНР осудила политику, проводимую с целью очернения Китая и прочие нападки на КНР.

Так же Мао Нин подчеркнула, что отношения США и Китая не должны складываться и основываться на принципах, когда один проигрывает, а второй выигрывает. Так же она считает недопустимым игру с нулевой суммой, когда одна страна процветает, а вторая слабеет.