Выступление Байдена - мезозойский постмодерн и дешёвые лекарства в Москве

Мария Захарова охарактеризовала выступление Джо Байдена в конгрессе США как "мезозойский постмодерн".
Официальный представитель МИД РФ, в своем личном Telegram-канале назвала выступление президента США "мезозойским постмодерном". В нем Байден обратился к Путину и сказал, уточнив в конце выступления, что ушел бы, будь он умным.
"Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный", — написала Захарова.
Так же Мария Захарова пошутила, про оговорку Байдена и предложила департаменту МИД РФ добавить в список целей для поездок в РФ новую графу — "За лекарствами по совету Байдена". Американский президент сообщил, что за дешёвыми лекарствами можно ездить в Москву.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.