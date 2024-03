Выступление Байдена - мезозойский постмодерн и дешёвые лекарства в Москве

Мария Захарова охарактеризовала выступление Джо Байдена в конгрессе США как "мезозойский постмодерн".

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International