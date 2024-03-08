Выступление Байдена - мезозойский постмодерн и дешёвые лекарства в Москве

Мария Захарова: выступление Байдена это мезозойский постмодерн

Мария Захарова охарактеризовала выступление Джо Байдена в конгрессе США как "мезозойский постмодерн".

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Официальный представитель МИД РФ, в своем личном Telegram-канале назвала выступление президента США "мезозойским постмодерном". В нем Байден обратился к Путину и сказал, уточнив в конце выступления, что ушел бы, будь он умным.

"Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный", — написала Захарова.

Так же Мария Захарова пошутила, про оговорку Байдена и предложила департаменту МИД РФ добавить в список целей для поездок в РФ новую графу — "За лекарствами по совету Байдена". Американский президент сообщил, что за дешёвыми лекарствами можно ездить в Москву.