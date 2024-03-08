ВСУ достигли коллапса и не сможет остановить ВС РФ. Несмотря на поддержку Запада и использование техники НАТО. Об этом РИА Новости заявил Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США.
Давая комментарии по поводу уничтожения армией России танков M1 Abrams, отставной офицер поделился своими размышлениями на тему продвижения вперед российской армии и уничтожение американской техники на ее пути.
В зоне СВО уничтожено уже 3 танка M1 Abrams.
Описывая состояние Вооруженных Формирований Украины, Скотт использовал слова "разрушение", "упадок" и "коллапс". Именно поэтому, по его словам, поставляемое западом оружие используется в спешке и панике. Для полноценного использования передаваемого вооружения нет "идеальных условий", в связи с этим Западное вооружение используется "не на пределе своих возможностей".
Вооруженными Силами России в ходе СВО уничтожено несколько десятков представителей Западного танкостроения — горели немецкие Leopard, британские Challenger и французские колесные танки AMX-10RC.
РФ считает, что поставка Западом вооружения Киевскому режиму лишь продлевает конфликт и навлекает на страны НАТО опасность стать полноценной стороной конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже неоднократно обращал внимание, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, являются законными целями для ВС РФ. Запад участвует в конфликте на Украине не только прямой поставкой техники, но и подготовкой кадров ВСУ в ряде европейских стран.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.