Британский эксперт Меркурис: армия Украины находится в отчаянном положении

Британский эксперт: ВСУ терпят крах на линии боевого соприкосновения

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Положение ВСУ на линии боевого соприкосновения становится невыносимым, основными факторами считают потерю лучших образцов западного вооружения. Такое мнение выразил эксперт Александр Меркурис.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Он уточнил, что обстановка для Киева становится отчаянной настолько, что они бросают в бой всё, чтобы хоть как-то попытаться защитить рубежи своей обороны.

Кроме этого, британский эксперт отметил, что ВС РФ каждый день обстреливают позиции украинских солдат, в том числе используя армейскую авиацию. В ходе таких атак уничтожается "лучшая западная техника", поставленная Киевскому режиму его союзниками.

Сергей Шойгу в начале февраля, выступая на селекторном совещании с руководителями ВС РФ, поделился статистикой. По его данным, Украина за январь 2024 потеряла более 23 тыс. человек. Он обратил внимание на то, что Киевский режим кидает в бой резервы и усиливает проведение и без того спешной принудительной мобилизации. Армия России, однако, все равно продвигается вперед и развивает наступление на ряде направлений.