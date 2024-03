Британский эксперт Меркурис: армия Украины находится в отчаянном положении

Положение ВСУ на линии боевого соприкосновения становится невыносимым, основными факторами считают потерю лучших образцов западного вооружения. Такое мнение выразил эксперт Александр Меркурис.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license