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NYT: союз между США и Украиной дает трещину

1:07
Мир

Военный союз между США и Украиной сталкивается с вызовами, которые грозят подорвать его прочность. С таким заявлением выступила американская газета New York Times.

NYT: союз между США и Украиной дает трещину
Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government

По данным источников New York Times, высокопоставленные американские военные стратеги выражают недовольство военной стратегией Украины, в то время как Киев недоволен поставками вооружения и поддержкой со стороны Запада.

Американские военные считают, что Киеву следует сосредоточить свои усилия на крупных сражениях, которые могут оказать решающее влияние на ход войны. Однако Киев продолжает вести бои за города, которые, по мнению американских чиновников, не имеют стратегического значения. Последним примером такого города является Авдеевка.

Со своей стороны, Украина выражает все большее разочарование из-за нехватки боеприпасов в связи с политической борьбой между демократами и республиканцами в США, в свете предстоящих выборов и нарастающей борьбе в президентской гонке. По словам украинских чиновников, эта нехватка создает серьезные проблемы для их войск на передовой.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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