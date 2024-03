Американские СМИ выступают с предположениями, что военный союз между Западом и Украиной заходит в тупик

Your browser does not support the audio element.

Военный союз между США и Украиной сталкивается с вызовами, которые грозят подорвать его прочность. С таким заявлением выступила американская газета New York Times.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government