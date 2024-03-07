Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тело подскажет, таите ли вы обиду
WABetaInfo: в WhatsApp внедряют функцию создания стикеров из фото на Android
Гид по уходу за жирной кожей лица: 10 советов от врачей
Куриные голени, запечённые в беконе: смотрятся на столе невероятно аппетитно
Галкин* вступил в дискуссию с женой Стаса Михайлова
Эксперт Мелешкин обнаружил интересные особенности нового Geely Okavango
Эксперт Мищенко назвала главное правило торга при покупке квартиры
Из-за взрыва аккумулятора в Porsche могло затонуть судно с четырьмя тысячами люксовых авто
Почему весной нельзя использовать железный купорос
Дмитрий Кулеба: страны-союзники должны развернуть тренировочные миссии на Украине

Глава МИД Украины выступил с призывом к странам НАТО

2:20
Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-союзники увеличить и ускорить поставки военной помощи Киеву, включая развертывание тренировочных миссий на территории Украины.

Глава МИД Украины выступил с призывом к странам НАТО
Фото: wikimedia.org by Globalgistng is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Кулеба подчеркнул, что западные страны должны нарастить производство и закупки артиллерийских боеприпасов и ракет большой дальности, необходимых Украине. Он также отметил, что ремонт поврежденной техники и обучение военнослужащих должны производиться в Украине для повышения эффективности.

В Кремле предостерегли, что появление войск НАТО на Украине приведет к неизбежному конфликту с Россией.

Обсуждение вопроса отправки западных войск на Украину усилилось после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "сегодня нет консенсуса" по этому вопросу, но "в будущем ничего нельзя исключать.

Слова Макрона восприняли на Западе в штыки: лидеры некоторых стран заявили, что у них в планах нет отправки своих военнослужащих на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с похожим заявлением.

Президент Чехии Петр Павел призвал к "новым путям" расширения помощи Украине, не ограничивая обсуждение возможного присутствия войск. Он подчеркнул, что речь идет не об отправке войск, а о формах помощи и "небоевом взаимодействии".

Франция позже пояснила, что Макрон не имел в виду отправку войск для участия в боевых действиях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании.

Французский президент так же считает свои слова взвешенными, он заявил, что его слова сигнализируют о раздумьях лидеров Западных стран, какую еще поддержку можно оказать Киевскому режиму.

По сообщениям Financial Times и Le Monde, западный спецназ уже присутствует на Украине. Le Monde сообщает, что Франция рассматривает возможность разрешения небольшим группам спецназа, обучающим украинских военных на приграничных территориях, пересекать границу Украины.

Владимир Владимирович Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, состоявшемуся 29 февраля, высказался, что Россия помнит судьбу всех, кто когда-либо отправлял свои войска на российскую землю, в наше время последствия для авторов подобных решений могут быть плачевнее.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Зверобой: многофункциональное растение для вашего дачного участка
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Кошачий рай: доказательство тому, что в квартире можно спокойно уместить 170 кошек
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Индия: реальность за красочными картинками - впечатления блогера о грязи и нищете
Рассказываем о настурции, которая станет отличным дополнением к вашему саду
Рассказываем о настурции, которая станет отличным дополнением к вашему саду
Последние материалы
WABetaInfo: в WhatsApp внедряют функцию создания стикеров из фото на Android
Гид по уходу за жирной кожей лица: 10 советов от врачей
Куриные голени, запечённые в беконе: смотрятся на столе невероятно аппетитно
Эксперт Мелешкин обнаружил интересные особенности нового Geely Okavango
Галкин* вступил в дискуссию с женой Стаса Михайлова
Эксперт Мищенко назвала главное правило торга при покупке квартиры
Из-за взрыва аккумулятора в Porsche могло затонуть судно с четырьмя тысячами люксовых авто
Как питомцы опустошают карман
Почему весной нельзя использовать железный купорос
Популярность корейской музыки и культуры в России растёт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников