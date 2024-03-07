Дмитрий Кулеба: страны-союзники должны развернуть тренировочные миссии на Украине

Глава МИД Украины выступил с призывом к странам НАТО

2:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-союзники увеличить и ускорить поставки военной помощи Киеву, включая развертывание тренировочных миссий на территории Украины.

Фото: wikimedia.org by Globalgistng is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Кулеба подчеркнул, что западные страны должны нарастить производство и закупки артиллерийских боеприпасов и ракет большой дальности, необходимых Украине. Он также отметил, что ремонт поврежденной техники и обучение военнослужащих должны производиться в Украине для повышения эффективности.

В Кремле предостерегли, что появление войск НАТО на Украине приведет к неизбежному конфликту с Россией.

Обсуждение вопроса отправки западных войск на Украину усилилось после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "сегодня нет консенсуса" по этому вопросу, но "в будущем ничего нельзя исключать.

Слова Макрона восприняли на Западе в штыки: лидеры некоторых стран заявили, что у них в планах нет отправки своих военнослужащих на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с похожим заявлением.

Президент Чехии Петр Павел призвал к "новым путям" расширения помощи Украине, не ограничивая обсуждение возможного присутствия войск. Он подчеркнул, что речь идет не об отправке войск, а о формах помощи и "небоевом взаимодействии".

Франция позже пояснила, что Макрон не имел в виду отправку войск для участия в боевых действиях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании.

Французский президент так же считает свои слова взвешенными, он заявил, что его слова сигнализируют о раздумьях лидеров Западных стран, какую еще поддержку можно оказать Киевскому режиму.

По сообщениям Financial Times и Le Monde, западный спецназ уже присутствует на Украине. Le Monde сообщает, что Франция рассматривает возможность разрешения небольшим группам спецназа, обучающим украинских военных на приграничных территориях, пересекать границу Украины.

Владимир Владимирович Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, состоявшемуся 29 февраля, высказался, что Россия помнит судьбу всех, кто когда-либо отправлял свои войска на российскую землю, в наше время последствия для авторов подобных решений могут быть плачевнее.