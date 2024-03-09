По результатам опроса, проведенного агентством EADaily с 4 по 7 марта 2024 года, выяснилось, что 45% участников считают, что России не следует занимать Львов. Почти столько же, 43%, наоборот, утверждают обратное.
Также 6% опрошенных высказали мнение, что решение о судьбе Львова должны принимать его сами жители, а еще 6% остались неопределенными в своем мнении.
Однако, стоит отметить, что совершенно иная динамика наблюдается при обсуждении освобождения от украинских неонацистов городов Одессы (за — 84%), Харькова (за — 83%) и Киева (за — 74%). Отмечается, что против взятия Киева голосуют в основном жители России и Украины.
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