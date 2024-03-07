Россия продолжит военные действия на Украине: что показал совместный доклад литовских спецслужб

Литовские спецслужбы: Россия готова к боевым действиям на Украине ещё два года благодаря высоким ценам на нефть и обходу санкций

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Согласно совместному докладу литовских спецслужб, Россия имеет достаточно ресурсов для продолжения боевых действий на Украине с нынешней интенсивностью в течение как минимум двух лет. Об этом сообщает EADaily.

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Это обусловлено высокими ценами на нефть, обходом западных санкций и государственными инвестициями. Россия активно расширяет свой военный потенциал вдоль границы с НАТО, включая приграничные территории с Финляндией. Литовские разведчики также отмечают активизацию спецслужб России и Беларуси в вербовке литовцев через границу.

Литва, в свою очередь, предоставляет значительную помощь Украине и усиливает свои собственные меры безопасности.