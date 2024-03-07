Согласно совместному докладу литовских спецслужб, Россия имеет достаточно ресурсов для продолжения боевых действий на Украине с нынешней интенсивностью в течение как минимум двух лет. Об этом сообщает EADaily.
Это обусловлено высокими ценами на нефть, обходом западных санкций и государственными инвестициями. Россия активно расширяет свой военный потенциал вдоль границы с НАТО, включая приграничные территории с Финляндией. Литовские разведчики также отмечают активизацию спецслужб России и Беларуси в вербовке литовцев через границу.
Литва, в свою очередь, предоставляет значительную помощь Украине и усиливает свои собственные меры безопасности.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.