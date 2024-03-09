Против прививок и корпораций: у Байдена и Трампа появился сильный соперник на выборах

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Политолог Сипров: шансы Трампа стать президентом США растут

2:06
Мир

Ближайшие выборы президента США являются одним из самых ожидаемых и значимых событий 2024 года. Конечно, всем интересно понять, кто может возглавить страну.

Политолог Сипров: шансы Трампа стать президентом США растут
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Политолог и генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров поделился своим мнением о текущем лидере гонки за президентский пост в США.

"На данный момент с большой вероятностью можно предположить, что победителем станет Дональд Трамп. Его убедительное преимущество в так называемом "супервторнике", внутрипартийных республиканских праймериз в 15 штатах, говорит об этом. В 14 из этих штатов Трамп одержал победу, и лишь в Вермонте победила его "дублер" — бывший постпред США при ООН Никки Хейли," — сообщил эксперт изданию "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, продолжил он, результаты федеральных опросов избирателей показывают, что Трамп уже сейчас опережает Джо Байдена на 5-6 процентных пунктов, и разрыв продолжает увеличиваться.

"Действующий президент Джо Байден также остается в игре, хотя основной вопрос заключается в том, доживет ли он до выборов. Политический курс демократов в случае его недееспособности остается неясным. Однако социологические исследования показывают, что все больше людей отрицательно относятся к возрасту Байдена и его состоянию здоровья, считая, что в его летах и с его физическим состоянием стоит лишь не заниматься баллотировкой на такую высокую должность," — подчеркнул Сипров.

Еще одним участником гонки является Роберт Кеннеди-младший, который в прошлом году вышел из рядов демократической партии и сейчас пытается выдвинуться на пост президента в качестве независимого кандидата.

"Программа Кеннеди направлена на сопротивление увеличению влияния корпораций на государственное управление в США. Он также активно выступает против обязательной вакцинации. В настоящее время уже признается, что местная вакцина против Covid-19 была опасной и привела к множеству смертей," — напомнил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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