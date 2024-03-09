Против прививок и корпораций: у Байдена и Трампа появился сильный соперник на выборах

Политолог Сипров: шансы Трампа стать президентом США растут

2:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Ближайшие выборы президента США являются одним из самых ожидаемых и значимых событий 2024 года. Конечно, всем интересно понять, кто может возглавить страну.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Политолог и генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров поделился своим мнением о текущем лидере гонки за президентский пост в США.

"На данный момент с большой вероятностью можно предположить, что победителем станет Дональд Трамп. Его убедительное преимущество в так называемом "супервторнике", внутрипартийных республиканских праймериз в 15 штатах, говорит об этом. В 14 из этих штатов Трамп одержал победу, и лишь в Вермонте победила его "дублер" — бывший постпред США при ООН Никки Хейли," — сообщил эксперт изданию "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, продолжил он, результаты федеральных опросов избирателей показывают, что Трамп уже сейчас опережает Джо Байдена на 5-6 процентных пунктов, и разрыв продолжает увеличиваться.

"Действующий президент Джо Байден также остается в игре, хотя основной вопрос заключается в том, доживет ли он до выборов. Политический курс демократов в случае его недееспособности остается неясным. Однако социологические исследования показывают, что все больше людей отрицательно относятся к возрасту Байдена и его состоянию здоровья, считая, что в его летах и с его физическим состоянием стоит лишь не заниматься баллотировкой на такую высокую должность," — подчеркнул Сипров.

Еще одним участником гонки является Роберт Кеннеди-младший, который в прошлом году вышел из рядов демократической партии и сейчас пытается выдвинуться на пост президента в качестве независимого кандидата.