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Акции протеста в Европе продолжают набирать обороты: протестующие перекрыли границу Испании и Франции

Протестующие перекрыли границу Испании и Франции в ходе акции протеста

Мир

El Mundo: в рамках протестной акции против кризиса в аграрном секторе ЕС протестующие перекрыли границу Испании и Франции.

Протестующие перекрыли границу Испании и Франции в ходе акции протеста
Фото: flickr.com by кис Торн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Объединившись через социальные сети, баскские и французские фермеры заблокировали автомагистраль AP-8 на пограничном переходе Бириату, создав пробку протяженностью около 20 километров.

Протестующие фермеры из Испании и Франции требуют снижения стоимости дизельного топлива и электроэнергии, необходимых для сельскохозяйственных и животноводческих ферм. Помимо этого, они выступают изменение налогов, конкретно уплаты НДС.

До этого в четверг испанские фермеры пытались прорваться в здание парламента в Памплоне, столице автономного сообщества Наварра. Полиция остановила протестующих, но некоторые попытались проникнуть в зал, где обсуждался законопроект о бюджете на 2024 год.

С 6 февраля испанские фермеры блокируют дороги по всей стране на тракторах. Они требуют увеличения финансирования для борьбы с засухой, улучшения условий труда, справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо и пересмотра европейской сельскохозяйственной политики.

Три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании присоединились к растущему числу протестов в Европе из-за кризиса в сельскохозяйственном секторе. Фермеры утверждают, что сталкиваются с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что плохо сказывается на продажах продукции, что в Евросоюзе, что в Испании.

Профсоюзы требуют приостановить переговоры по соглашениям о свободной торговле с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Они также призывают Испанию и Европейскую комиссию усилить контроль на границе с Марокко. Итогом выполнения этих требований должно стать изменение импорта марокканской аграрной продукции, чтобы он соответствовал установленным в ЕС нормам, в том числе тем, которые установлены в соглашении о свободной торговле

В последнее время в странах ЕС наблюдается рост протестов фермеров, которые требуют пересмотра общеевропейской аграрной политики, снятия экологических и других ограничений и прекращения бесконтрольного импорта дешевой иностранной продукции. Профсоюзы утверждают, что из-за политики Еврокомиссии и стран-членов ЕС фермерство в Европе стало убыточным.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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