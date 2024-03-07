Остров Готланд в Швеции может стать логистическим центром НАТО

FT: вступление Швеции в НАТО усилит обороноспособность Прибалтийских стран

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Остров Готланд, входящий в состав территории Швеции, может стать логистическим центром НАТО.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

В Financial Times появилась статья "Sweden joins "Nato lake' on Moscow's doorstep” о вступлении Швеция в НАТО и том, какие перспективы открываются перед североатлантическим альянсом.

В статье отмечается, что если ранее в случае конфликта Прибалтийские страны могли полагаться на обеспечение подкреплений и поставок со стороны стран НАТО через Сувалкский пролив. То теперь Швеция предоставит для этого новые возможности, так как ей принадлежит остров Готланд в центральной части Балтийского моря в двухстах километрах от берегов Латвии. Этот остров называют "гигантским авианосцем” и он может стать логистическим центром войск НАТО.