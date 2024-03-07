МИД ФРГ порекомендовал своим гражданам воздержаться от посещения России

МИД ФРГ рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

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Обновленные рекомендации по поездкам в Россию для граждан и лиц с двойным гражданством были опубликованы Министерством иностранных дел Германии.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo: Andreas Praefcke is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются", — сообщается на сайте МИДа ФРГ.

Напомнили, что не рекомендуется посещать города, расположенные недалеко от украинской границы, в том числе Белгород, Брянск, Воронеж, Краснодар, Курск и Ростов-на-Дону.

До настоящего времени МИД Германии просто не рекомендовал совершать поездки в Россию, теперь же впервые было подчеркнуто слово "настоятельно".

Первый раз Германия рекомендовала гражданам избегать поездок в Россию в конце февраля 2022 года. В феврале 2023 года дипломатическое ведомство обновило данную рекомендацию.

В прошлом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России проявляют дружелюбие к немцам и Германии, но подчеркнул, что время мудрых политиков уже завершилось во многих странах Европы.