Обновленные рекомендации по поездкам в Россию для граждан и лиц с двойным гражданством были опубликованы Министерством иностранных дел Германии.
"Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются", — сообщается на сайте МИДа ФРГ.
Напомнили, что не рекомендуется посещать города, расположенные недалеко от украинской границы, в том числе Белгород, Брянск, Воронеж, Краснодар, Курск и Ростов-на-Дону.
До настоящего времени МИД Германии просто не рекомендовал совершать поездки в Россию, теперь же впервые было подчеркнуто слово "настоятельно".
Первый раз Германия рекомендовала гражданам избегать поездок в Россию в конце февраля 2022 года. В феврале 2023 года дипломатическое ведомство обновило данную рекомендацию.
В прошлом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России проявляют дружелюбие к немцам и Германии, но подчеркнул, что время мудрых политиков уже завершилось во многих странах Европы.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.